02 Апреля 2019
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Депутаты думы Екатеринбурга не приняли отчёт администрации Железнодорожного района

Члены постоянной комиссии думы Екатеринбурга по городскому хозяйству после общения с представителями руководства Железнодорожного района, продолжавшегося более двух часов, так и не добились ответов на свои вопросы, в результате районным чиновникам придётся отчитываться о своей деятельности ещё раз, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Информацию о работе администрации озвучили, в частности, заместители руководителя района по вопросам экономики и строительства Сергей Молчанов и по социальным вопросам Андрей Агафонов. Сам факт, что на заседание не пришёл, сославшись на занятость, глава Железнодорожного Андрей Курочкин, настроил депутатов на критику, тем более, что Курочкин не первый раз игнорирует мероприятия, на которые его приглашают члены комиссии по городскому хозяйству.

В результате замов засыпали конкретными вопросами, на которые внятных ответов не прозвучало. Например, председатель комиссии Александр Колесников перечислил адреса, где нарушаются правила торговли, названия улиц, где дороги требуют ремонта и так далее. А депутат Тимофей Жуков даже назвал киоск, который местная администрация не может убрать с нового года, хотя он установлен незаконно. Константин Киселёв, не являющийся членом комиссии, но воспользовавшийся правом присутствовать и выступать на заседании, был возмущён тем, что фактически нет стратегии развития Железнодорожного, а из почти полумиллиона рублей, выделенных на смету района из городского бюджета, примерно треть уходит на содержание чиновников.

Всё это время "районщики" даже не пытались, что называется, держать оборону, обещая предоставить ту или иную информацию "в следующий раз". И депутаты решили обеспечить им такой "следующий раз", отправив чиновников готовиться заново. При этом подчеркнули: на очередном заседании комиссии глава Курочкин должен быть обязательно. Пикантность моменту придаёт то, что завтра комиссия гордумы по местному самоуправлению (МСУ) будет решать вопрос о расширении полномочий районных администраций.

В этой связи плохой пример Железнодорожного может сыграть злую шутку со всеми семью административными территориями Екатеринбурга, поскольку у народных избранников возникнет логичный вопрос: зачем расширять полномочия, если даже существующие не могут реализовать в полной мере?

Председатель комиссии по МСУ Алексей Вихарев, приглашая корреспондента Накануне.RU на предстоящее заседание, сказал: "Приходите, наверняка будет жаркое обсуждение".

Как пояснил депутат, полномочия - это прежде всего дополнительные деньги, в том числе новые ставки для чиновников.

С учётом сегодняшнего настроя народных избранников, меры поддержки районов, инициированные главой города Александром Высокинским, завтра могут вызвать если не недовольство, то по меньшей мере, скептическое отношение депутатов.

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Депутаты думы Екатеринбурга не приняли отчёт администрации Железнодорожного района

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Теги: екатеринбург, железнодорожный район, отчёт, администрация



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