"Платим за Чубайса, развиваем только торговые центры!" В Зауралье "пригвоздили" экономический курс власти

2 апреля в Кургане прошел круглый стол с участием экспертов, руководителей ведущих промышленных предприятий Зауралья, представителей власти и депутатов. Дискуссия по теме развития промышленного потенциала Курганской области, которую с приставкой врио недавно возглавил "тюменский" специалист по инвестициям Вадим Шумков, стала первой из серии круглых столов, посвященных подготовке Стратегии развития области, передает корреспондент Накануне.RU.

В беседе приняли участие заместитель исполнительного директора по развитию гражданской продукции "Курганмашзавода" Сергей Бочаров, председатель Курганского регионального отделения Российского Союза промышленников и предпринимателей, председатель совета директоров ОАО "Курганприбор" Сергей Муратов, генеральный директор ЗАО "Курганстальмост" Дмитрий Парышев, директор Варгашинского завода противопожарного и специального оборудования, депутат Курганской областной думы Владимир Казаков, генеральный директор акционерной компании "Корвет" Анатолий Чернов и другие.

Кроме руководства промышленных предприятий, в заседании принял участие вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов. Он отметил, что есть документ, который включает в себя прогресс во всех областях, но документ может остаться документом, если все условия не приняты бизнесом и обществом.

Бизнесмены наметили несколько острых тем, которыми озадачили Кузнецова. Слово взял Владимир Казаков. Он отметил, что в Курганской области сегодня нет никакой поддержки для малого и среднего бизнеса.

"Говорить и спрашивать у нас, по какой причине регион находится на низких позициях - это не совсем корректный вопрос для этой аудитории. Мы понимаем, где мы находимся, оценивая собственные позиции, зная свои трудовые коллективы и их проблемы. Нужно начинать с вопроса : куда двигаться? Что сейчас обсуждать то, что было вчера, посыпать голову пеплом и говорить о ком-то, кого уже здесь нет. Нужно поговорить о том, что мешает здесь сидящим улучшить свои позиции, создать инфраструктуру для того, чтобы рядом с этими предприятиями развивался тот пресловутый малый и средний бизнес, которого сегодня в принципе нет", - отметил Казаков.

По его словам, сегодня есть три ориентира в развитии Курганской области - промышленность, аграрный комплекс и работа малого и среднего бизнеса.

"От чего страдают бизнесмены - чрезмерное администрирование. У нас сегодня один крупный покупатель - это государство, а также пара-тройка крупных монополий, которые диктуют правила игры. И получается, что мы на этом рынке вторичны и о наших чаяниях мало кто заботится. Еще один фактор - отсутствие доступных денег, ведь все гранты недоступны для простого, инициативного, молодого человека, который бы хотел сегодня открыть свое дело. А как следствие, отсутствует потребительский спрос внутри субъекта", - добавил Владимир Казаков.

Гендиректор "Корвета" Анатолий Чернов остановился опять же на деятельности монополий. По его словам, крупные компании, в том числе газодобывающие, рассчитываются в лучшем случае через 60 дней после поставки продукции. "Никакой предоплаты, ничего - поставил, вот через 60 дней получи деньги. На заправке я не заправлюсь без денег, электроэнергию я обязан день в день платить", - заметил он.

По его словам, он напугался после заявления Дмитрия Медведева о том, что налоги расти не будут.

"Это означает, что в ближайшее время налоги вырастут еще. И процесс идет этот бесконечно - постоянно налоговая нагрузка растет. На что мы будем развиваться, если мы все деньги отдаем непонятно куда? Есть еще одна проблема - нестабильность правил игры, каждый день что-то новое. Это похоже на то, как - то переводим стрелки часов, то не переводим стрелки часов, и на правила ГИБДД - сегодня так, а завтра опять на 10 км. В экономике ведь происходит то же самое", - добавил гендиректор "Корвета".

Чернов считает, что подоходные налоги граждане должны платить туда, где прописаны, а не в тот регион, куда ездят работать, например, на вахту.

Значительная часть самых работоспособных граждан работают вахтовым методом за пределами Зауралья. Вся социальная нагрузка ложится на область, на районные центры, а подоходный налог - основа для бюджета - остается "там, на вахтах".

Он добавил, что оставляют желать лучшего и тарифы на электроэнергию.

"Идет перекрестное субсидирование по электроэнергии, за это платят опять промышленники. По сути, мы не можем повысить зарплату своим рабочим. Ведь недопустимо, чтобы не очень высокооплачиваемые работники промышленных предприятий платили за Чубайса и его дачи, где он электроэнергии съедает в три раза больше, чем мой завод. Недавно нам вон подбросили 2% по НДС и говорят: "Развивайтесь!" - возмутился Чернов.

Он обозначил еще одну проблему, которая не дает региону развиваться в необходимых масштабах - "разбазаривание бюджетных средств по неумению этим пользоваться или по воровству".

В разговор включился Сергей Муратов. Он рассказал, как скрывал от иностранцев состояние курганских дорог.

"Взять улицу Автозаводскую, где присутствует пять промышленных предприятий - это автобусный завод, метизный завод, керамику делают ребята, потом - "Кургандормаш" и СКТБ. Там почти 3 тысячи человек работающих на этих предприятиях. И мы говорим об инвесторах. Вы знаете, я везу туда немцев и французов ночью, чтобы они не видели дороги, а обратно вывожу их вхлам пьяными, чтобы они не ощущали эту дорогу. У нас нет ни одного крупного торгового центра, к которому не было бы хороших подъездов, зато к заводам - по остаточному принципу", - сказал Муратов.

Он добавил, что "инвесторы извне - они как имплантаты, плохо приживаются в Кургане".

"У меня только два примера есть предприятий, которые успешно сейчас работают - это "Темпер" и "Велфарм". А у меня перед глазами стоят КЗКТ, "Икар", ЗДС, пальцы можно загибать до бесконечности. Вот это у нас варяги поработали, эти так называемые инвесторы. У меня есть четкое убеждение, что костяк должен быть из представителей местного бизнеса", - добавил гендиректор "Курганприбора".

Руководитель "Курганстальмоста" Дмитрий Парышев отметил важность увеличения количества авиакомпаний, которые могут работать в регионе.

"Нужно создать воздушные ворота в нашей области, летать одной авиакомпанией - это для развития бизнеса плохо, потому что любой приезжающий сюда инвестор или поставщик оборудования - для него это не совсем удобно. Он прилетел утром, до обеда он отоспался, потом ему опять нужно лететь. Для инвесторов пытаются создать блага, но, извините, мы же тоже инвесторы. Вот мы все здесь - инвесторы. Мы ежегодно вкладываем в свои производства 250-300 млн рублей. Это ли не инвестиции в регион?", - отметил Парышев.

Владимир Казаков коснулся темы ТОСЭР. Его завод находится в поселке Варгаши, который как раз недавно стал территорией опережающего социально-экономического развития. Однако люди неохотно устраиваются работать туда.

"Я открыто говорю, что первые люди, которые пойдут работать на эти предприятия, это будут работники моего завода. Потому что других нет. Из Кургана нужно очень большой пряник показать, чтобы люди согласились 30 км ехать на работу каждый день и обратно. У меня фрезеровщик 30 тыс. руб. получает, а ему пообещают 35 тыс. руб. и он пойдет, потому что он устал от Казакова, хочет попробовать чего-то нового, у меня дисциплина на предприятии - там ее еще нет, и пошло поехало", - отметил Казаков.

Представитель "Курганмашзавода" Сергей Бочаров предложил придать предприятию статус особой экономической зоны.

"Власть предложила новую идеологию работы с "Курганмашзаводом", как для особой экономической зоны. Перед заводом поставлена задача правительством России и президентом из оборонного предприятия к 2030 году превратиться в гражданское предприятие. И попытки выделить гражданское направление сведены к нулю, специалисты исчезают. Особая экономическая зона для нашего завода - это спасение всего коллектива", - сказал Бочаров.

А Анатолий Чернов предложил изменить денежно-кредитную политику.

"Не нужно считать, что инфляция возникает в результате того, что где-то появились деньги и Центробанк занимается инфляцией. Остановите монополистов, энергетиков тех же, не повышайте тарифы один год, пропустите, и не будет никакой инфляции", - отметил гендиректор "Корвета".

Владимир Казаков предложил эффективнее использовать региональный капитал.

"Шумков что делает сегодня, он привозит инвесторов. Но когда мы выходим на уровень исполнителей, мы сталкиваемся с 44 Федеральным законом и со своим внутренним регламентом. В результате, от того что было начато, остается пшик. Нужно максимально региональную казну, которая идет на закупки всего, что необходимо для области, использовать. Другие регионы ищут эти пути и находят", - сказал Казаков.

"Нужно обязать резидентов тех же ТОСЭР использовать только региональные комплектующие - мы все можем сделать сегодня. Не надо тащить из Челябинска, из Екатеринбурга. Почему Екатеринбург может себе позволить, а мы не можем? Потому что исполнитель, до которого доходит закупочная процедура, говорит: "Я вот все это выставляю на сайт, ребята из Екатеринбурга со столом и со стулом приходят и приводят неизвестно что". У нас есть миллиарды, которые расходятся просто: это и дорожная отрасль, и другие", - добавил Владимир Казаков.

В конце беседы Владислав Кузнецов подвел итог круглого стола. Он отметил, что сейчас правительство находится на первой стадии и выбирает правильный старт.

"Стратегия останется просто документом, если мы не станем единомышленниками. Нам нужно принять это как совместный базовый документ, на основании которого мы начинаем развиваться. Сегодня мы обсудили проблематику: что нас держит, что нам мешает, что должно появиться для того, чтобы наши действия были успешными. Разговор получился очень откровенным. Теперь мы будем анализировать то, что мы услышали, и корректировать те программные документы стратегии, которые мы первоначально закладывали в развитие Курганской области", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что это будет рабочий документ, который станет "дорожной картой" дальнейшего развития области.

Впрочем, по претензиям промышленников и бизнеса ясно, что большинство озвученных проблем находятся вовсе не в его компетенции, пожалуй, для их решения Вадиму Шумкову стоило бы занять должность премьер-министра страны, а не раздавать предвыборные обещания в статусе врио губернатора, памятуя о работе в богатой Тюменской области.