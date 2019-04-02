В интернете набирает популярность флешмоб в поддержку строительства собора святой Екатерины

В начале второй недели существования сообщества «Храм святой Екатерины» в соцсети «Вконтакте» количество ее подписчиков преодолело рубеж в 2500 человек. Как сообщается на сайте Екатеринбургской епархии, для группы, которая стала первым позитивным интернет-пабликом, рассказывающим о будущем храме святой Екатерины в уральской столице, это несомненный прорыв. Пользователи сети Интернет активно объединяются вокруг сообщества, показывающего тот образ Екатеринбурга, к которому нужно стремиться и в котором мечтает жить каждый добрый человек.

«Храм святой Екатерины» рассказывает о будущем соборе и его истории как главного храма Екатеринбурга. Паблик освещает житие святой великомученицы Екатерины. В ленте группы известные уральцы и просто патриоты своего края рассказывают о необходимости возведения храма небесной покровительницы уральской столицы.

- Мы намеренно не размещаем в паблике материалы о конфликтах, которые существуют в сегодняшнем городе, в его нынешнем духовно-нравственном состоянии, - говорят организаторы сообщества. - Мы задаем новую планку - тот образ Екатеринбурга, к которому нужно стремиться и в котором мечтает жить каждый добрый человек. Это возможно, когда, усвоив уроки истории, мы возродим порушенное в 1930 году сердце города и продолжим созидать то общество, в котором мечтаем жить и хотели бы оставить нашим детям.

По большому счету, это паблик о любви, о патриотизме, о подвиге, о вере – о базовых ценностях человека всех времен. И вокруг этих ценностей люди готовы объединяться.

Так, спустя первые сутки существования паблика в сети «Вконтакте», в него включилось уже 500 человек. Еще через сутки сообщество насчитывало 1000 подписчиков. Через семь дней – почти две с половиной тысячи. География подписчиков, присоединившихся в группе, простирается от Берлина до Хабаровска, от Москвы до Тель-Авива.

Сегодня утром к паблику присоединился известный шоумен Михаил Галустян, который также участвовал в молебне Торжества Православия 17 марта. Поддерживают строительство собора и другие известные деятели культуры и искусства.

На днях подписчики группы организовали интернет-флешмоб, фотографируясь с табличками «#ЯзаХРАМ». Люди разных возрастов и профессий в различных пейзажах и интерьерах делают фото и размещают их у себя на странице и в ленте сообщества. Так, уральские парашютисты сделали такие фото и отсняли видео на высоте 2000 метров над землей.

Фотографию с табличкой прислал со Святой Земли сотрудник аэропорта «Бен-Гурион». Люди целыми приходами, хорами, братствами, общественными объединениями собираются перед объективами и делают фотографии «#ЯзаХРАМ», показывая, как много разных позитивных людей всех возрастов и самых разных родов занятий поддерживают строительство храма небесной покровительницы Екатеринбурга, с которого начиналась столица опорного края державы.

Сообщества под названием «Храм Святой Екатерины» действуют «Вконтакте», Instagram, Facebook. Авторы проекта - инициативная группа сторонников строительства храма. Желая оградить собор святой Екатерины от слухов и домыслов, создатели нового проекта собирают и транслируют в соцсетях всю информацию о храме, находящуюся в открытом доступе.