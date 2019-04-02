Visa и MasterCard хотят обязать российские банки выпускать только бесконтактные карты

Крупнейшие международные платежные системы Visa и MasterCard намерены обязать российские банки выпускать только бесконтактные карты.

Планируется, что при производстве подобных носителей будет использоваться NFC-технология. Известно, что Visa собирается предъявить свои требования к российским кредитно-финансовым организациям уже в этом месяце, а MasterCard - в 2021 году.

Сообщается, что выпуск таких карт обойдется компаниям гораздо дороже, чем производство чипированных носителей - это связано с дороговизной установки бесконтактной системы. Вероятнее всего, это повлечет за собой увеличение издержек, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что новые санкции США могут лишить россиян банковских карт.