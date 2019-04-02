Новоуренгойца судят за то, что он не сообщил о вербовщике ИГИЛ*

В Новом Уренгое перед судом предстанет мужчина, которого подозревают в содействии террористической деятельности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу

Следственным отделом по Новому Уренгою завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ.

По информации следствия, 27-летний мужчина в августе 2017 г. присутствовал при беседах, в которых его знакомый убеждал группу мужчин в необходимости выехать в Сирию и там присоединиться к запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" и в составе этой организации принять участие в террористической деятельности против сирийских правительственных вооруженных сил, представителей государственной власти и мирного населения.

Осознавая общественно-опасный и преступный характер своих действий, а также осознавая, что несообщение в органы власти о лице, которое оказывает содействие террористической деятельности, обвиняемый не сообщил в органы власти о лице, которое совершает преступление против национальной безопасности Российской Федерации. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение утверждено прокурором.

Напомним, в 2018 г. РУФСБ России по Тюменской области установлена причастность жителя Нового Уренгоя Гаймасова 1997 года рождения, к вовлечению граждан России в деятельность ИГИЛ*. В результате оперативно - розыскных мероприятий противоправная деятельность указанного лица пресечена.

В отношении Гаймасова возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК России. Суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

*ИГИЛ, Исламское государство - организация, деятельность которой запрещена в России