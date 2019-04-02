02 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Тимошенко заявила о фальсификации результатов выборов. Статистика подтверждает

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, занявшая третье место на выборах президента Украины, заявила о том, что они сфальсифицированы в пользу действующего президента Петра Порошенко.
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Она перечислила те приемы, которые использовал Порошенко для фальсификации: регистрацию многих технических кандидатов для "распыления" оппозиционных голосов, создание сети подкупа за бюджетные деньги, необычайно высокую явку и процент голосов за себя на ряде участков.

Однако Тимошенко сообщила, что не будет подавать в суд, так как судебная система в стране "полностью фальшивая, и мы только потеряем время". Она отметила, что уже настраивается на парламентские выборы осенью текущего года.

При этом статистика подтверждает слова Тимошенко. Накануне Юрий Бойко, финишировавший четвертым, заявил, что в некоторых районах Донецкой области зафиксирован аномально высокий результат у Порошенко. В целом по области зафиксирован довольно высокий процент голосов за Порошенко - 12,6%, хотя еще в феврале его рейтинг в подконтрольной Киеву части Донбасса был около 6%. Резкий рост в два раза, тем более в Донбассе, вызывает большие сомнения.

Самое интересное, что на многих участках за Порошенко якобы проголосовали десятки процентов избирателей. Так, в округе №52 (Бахмут, он же Артемовск) к утру 2 апреля подсчитали только 59% голосов, хотя по Украине было уже 98%. Официальная явка на двух участках была 99%, на шести участках - более 80%. За Порошенко якобы отдали свои голоса 43% избирателей по округу, а на отдельных участках он набрал более 65% голосов. Такие отклонения от средних значений математически никак не могут быть объяснены.

Очень подозрительную картину имеет кривая распределения явки по участкам на округе №59 (Марьинка), которая не подчиняется статистическим закономерностям случайных процессов и имеет явно выраженные "точки выброса", которые говорят о том, что явка и процент голосов там не являются случайными величинами. При этом речь не идет о спецучастках для военных. В штабе Бойко заявляют всего о 100 "аномальных" участках в Донецкой области. Политологи и ранее высказывали опасения, что в Донбассе могут проголосовать "мертвые души" из ДНР и ЛНР.

Напомним, Порошенко опередил Тимошенко всего на 2,5% и во втором туре 21 апреля будет противостоять Владимиру Зеленскому.

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Тимошенко заявила о фальсификации результатов выборов. Статистика подтверждает

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, фальсификации



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