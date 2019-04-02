02 Апреля 2019
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Общество Челябинская область

"Получим документы и – снова в суд!" Жителям Южного Урала отказали в иске по свалке в Полетаево

Челябинский областной суд отказал в удовлетворении иска по изменению территориальной схемы размещения отходов в Полетаево. Инициативная группа пыталась доказать, что полигон не рассчитан на приём мусора из 13 районов, в том числе Челябинска. Теперь ожидается, что 3 апреля облсуд представит мотивировочную часть решения в отказе.

Как рассказала в беседе с Накануне.RU депутат Полетаевского совета Юлия Кудашова, "процесс оказался очень важным для нас (то есть для инициативной группы, которая добивается закрытия так называемого "временного полигона" в Полетаево. – прим.) с точки зрения получения сведений и знаний". Правда, как признает сама собеседница, часть сведений, несмотря на рассмотрение дела в суде, владельцы и операторы проекта – ООО "Полигон ТБО" - умудрились-таки не представить и засекретили. Ссылаясь на… интеллектуальную собственность.

Между тем, разборки между недовольными жителями Полетаево и собственниками полигона, на который непонятно по каким решениям непонятно в каком объеме сегодня вывозится мусор из агломерации Челябинска, продолжатся. "Из документации, представленной в судебных прениях, следует, что полигон вроде бы рассчитан на прием 22-23 тысяч тонн мусора. В то же время в представленных таблицах есть исправления, где норматив по приему и захоронению мусора увеличен до 420 тыс. тонн. Естественно, никого из жителей это не может устроить, между тем чиновники из областного министерства экологии ходят и всех заверяют, что все в порядке и все работает на законных основаниях", - комментирует Кудашова.

По словам депутата, как только мотивировочная часть решения Челябинского областного суда будет изготовлена и получена, инициативники примут решение по продолжению судебных разбирательств. Процесс будет продолжен либо в Сосновском суде (по территориальной принадлежности Полетаево), либо снова в областной инстанции, в любом случае сейчас документ ждут привлеченные юристы.

Ранее общественники просили проверить законность предоставления субсидий ООО "Полигон ТБО" в размере свыше 30 млн руб. из областного бюджета.

Также мы рассказывали, что 22 марта инициативная группа в момент выезда врио губернатора Алексея Текслера на свалку в Полетаево сумела прорваться к чиновникам и донести до него и подчиненных проблему складирования мусора и перманентных пожаров.

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"Получим документы и – снова в суд!" Жителям Южного Урала отказали в иске по свалке в Полетаево

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Теги: Алексей Текслер, Юлия Кудашова, ООО Полигон ТБО, свалка, мусор



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Ранее 03.12.2018 08:15 Мск Общественники зафиксировали возгорания мусора на полигоне ТКО в Полетаево
Ранее 02.11.2018 17:05 Мск Минэкологии Челябинской области: Решение Верховного суда РФ не запрещает вывоз отходов на полигон ТБО в Полетаево
Ранее 01.11.2018 17:16 Мск Верховный суд подтвердил запрет размещения отходов на полигоне ТБО в Полетаево

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