02 Апреля 2019
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Политика Свердловская область

Куйвашев встретился с Мединским. Обсудили развитие сферы культуры в Свердловской области

Евгений Куйвашев рассказал министру Владимиру Мединскому о развитии сферы культуры в Свердловской области. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, глава министерства прибыл в Екатеринбург для участия в торжественном открытии Всероссийского театрального марафона, которое пройдет уже сегодня вечером в театре музыкальной комедии.

"Сегодня особый день - открытие в Екатеринбурге Всероссийского театрального марафона, проводимого в рамках Года Театра. Постепенно марафон идет с востока на запад. Стартовав во Владивостоке, постепенно он переместился в Сибирь, а сегодня на Урал", - сказал Мединский.

Евгений Куйвашев, Владимир Мединский(2019)|Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Он отметил, что в его планах сегодня - посещение ряда театральных площадок и проведение встреч с представителями сферы культуры из регионов всего УрФО.

По словам главы региона, к 2024 году власти планируют построить, реконструировать и капитально отремонтировать 24 объекта культуры, оснастить их современным оборудованием.

"Свердловская область активно включилась в реализацию национального проекта "Культура". У нас разработаны три региональных проекта. Они нацелены на вовлечение большего количества уральцев в культурную деятельность и создание условий для раскрытия творческого потенциала людей", - добавил Куйвашев.

Только в этом году на мероприятия по развитию культуры в Свердловской области запланировано свыше 3,8 млрд руб. из бюджетов трех уровней.

Губернатор также обратился к главе Минкультуры со словами благодарности за поддержку важного для региона проекта. Речь идет о создании центра "Эрмитаж-Урал", на строительные работы и оборудование которого будут выделены средства федерального бюджета.

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Куйвашев встретился с Мединским. Обсудили развитие сферы культуры в Свердловской области

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Теги: евгений куйвашев, владимир мединский, встреча, свердловская область



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