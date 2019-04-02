СМИ: В военно-космической академии им. Можайского произошел взрыв. Сообщается о втором взрыве в пушкинском сельхозколледже

На территории Военно-космической академии им. Можайского в Санкт-Петербурге произошёл взрыв. Радиостанция "Говорит Москва" сообщает о четырёх пострадавших, данных о погибших нет. На место происшествия прибыли силовики, включая сотрудников ФСБ и прокуратуры. По данным ТАСС, взрыв произошел в административном помещении.

Сообщается что взрыв произошёл сразу после объявления эвакуации. Сейчас на втором этаже здания заблокированы 15 человек.

Второй взрыв, по предварительным данным, прогремел в городе Пушкин, в колледже на шоссе Подбельского в Пушкине. Подробности уточняются, МЧС пока не подтверждает второе сообщение.