02 Апреля 2019
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"Умышленные действия третьих лиц": прокуратура рассматривает несколько версий заражения ульяновских суворовцев

В Главной военной прокуратуре рассматривают три версии возникновения источника эхинококкоза в Ульяновском суворовском военном училище. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Куринный.
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Как написал парламентарий на своей странице "ВКонтакте", среди рассматриваемых версий - поставка в училище продукции с личинками эхинококка; недостаточная термическая обработка мяса и нарушение норм при мытье продукции, а также умышленные действия третьих лиц по заражению еды в процессе ее приготовления в столовой.

Расследуется уголовное дело, по нему назначено 13 паразитологических судебных экспертиз.

Напомним, ранее тревогу подняли родители заразившихся детей. По их словам, у некоторых студентов обнаружили "червей в легких".

Сообщалось, что более 800 курсантов и сотрудников образовательного учреждения проходят обследования. По данным Министерства здравоохранения РФ на конец февраля, диагноз "эхинококкоз" был подтвержден у 49 ульяновских суворовцев.

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"Умышленные действия третьих лиц": прокуратура рассматривает несколько версий заражения ульяновских суворовцев

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Теги: Ульяновск, заражение, версии



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