02 Апреля 2019
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На ремонт дома по улице Революции в Перми выделено 20,8 миллионов

На обследование и аварийно-восстановительные работы дома на ул. Революции, 3/1, где обрушились перекрытия, из резервного фонда администрации Перми выделено 20, 8 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

По данным городского департамента ЖКХ, в настоящее время ведутся работы по армированию пола и устройство стяжки пола технического этажа в осях 4-6(А-Е). Ведутся работы по усилению колонн и монтажу металлических балок по оси 5. Начаты демонтажные работы в осях 1-3 и работы по устройству кровли (в осях 1-6).

Напомним, частичное обрушение плиты на верхнем техническом этаже жилого дома произошло 27 января. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб эвакуировали жителей. Вскоре в сопровождении спасателей жильцы смогли забрать личные вещи.

Эксперты кафедры "Строительное производство и геотехника" университета закончили инструментальное обследование конструктивных элементов здания. Работы шли вместе с компанией "ВерхнекамТИСИз", проводившей инженерно-геологические исследования грунтов и фундаментов. На основании разрешения, выданного специалистами университета, плиты демонтированы. Противоаварийные мероприятия полностью прошли до 1 марта. Сейчас специалисты усиливают конструкции и продолжают обследование.

Основными причинами обрушения стали низкое качество выполненных работ и применяемых материалов при строительстве застройщиком, нарушение СНиП, отступление от утвержденных проектных решений.

Жильцам дома выплатят компенсацию за съем жилья. Речь идет о компенсации в сумме от 15 тыс. руб./мес. за "однушку" до 22 тыс. руб./месс. за "трешку".

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На ремонт дома по улице Революции в Перми выделено 20,8 миллионов

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Теги: улица Революции, перекрытия, обрушение, Пермь, ремонт



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