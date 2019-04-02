Тюменский Арбитраж взыскал с Антипинского НПЗ долг

Арбитражный суд Тюменской области на сегодняшнем заседании рассмотрел иск ООО "Профиль" к Антипинскому НПЗ, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, компания просила взыскать с завода 6 млн руб. долга за поставленную продукцию по договору от 12 марта 2018 г., а также неустойку за период с 4 октября 2018 по 25 января 2019 г. Впоследствии компания частично отозвала иск – сумма требований снижена до 5,7 млн руб. основного долга и 18,9 тыс. руб. неустойки.

Суд принял решение иск удовлетворить полностью.

Отметим, ранее аналогичный иск ООО "Конструкторское бюро "Стройинвест"" рассмотрел Арбитражный суд Москвы. Согласно картотеке дел суда, иск компании удовлетворен. В рамках процесса завод подал встречный иск на аналогичную сумму неустойки. Он также удовлетворен, произошел взаимозачет выплат.