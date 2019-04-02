Неполадки устранены: на Среднем Урале возобновлена работа РЭО ГИБДД

На Среднем Урале возобновлена работа регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Напомним, сегодня стало известно, что в Свердловской области приостановлена деятельность РЭО. В ГИБДД заявляли, что это произошло по независящим от них причинам в связи с "техническими неполадками".

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, на данный момент регистрационно-экзаменационные подразделения возобновили работу в полном объеме. Все они будут выполнять свои функции в штатном режиме.

"Госавтоинспекция приносит извинения в связи с доставленными гражданам неудобствами", - добавили в ГИБДД.