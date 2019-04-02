Новые ЛИАЗы пополнили парк общественного транспорта в Воронеже

Сегодня на территории МКП МТК «Воронежпассажиртранс» состоялась церемония передачи новых автобусов для городских перевозок, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщалось ранее, на обновление парка подвижного состава в Воронежскую область из федерального бюджета было привлечено 350 млн рублей. На эти средства были приобретены 55 автобусов – ЛиАЗы и ПАЗы. Оставшиеся 18 ЛиАЗов были переданы сегодня перевозчику для работы в Воронеже. По поручению губернатора в мероприятии принял участие руководитель департамента промышленности и транспорта Воронежской области Александр Десятириков. Также в мероприятии участвовал первый заместитель главы администрации Воронежа по городскому хозяйству Сергей Петрин.

ЛиАЗы – автобусы большой вместимости, работающие на газомоторном топливе, что значительно сокращает соответствующую статью расходов автотранспортных предприятий и, главное, не оказывает негативного влияния на окружающую среду и здоровье граждан. Машины оснащены оборудованием, поддерживающим режим повышенной безопасности, в том числе видеонаблюдением, системой ГЛОНАСС и ЭРА-ГЛОНАСС, сообщили Накануне.RU в управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Александр Десятириков отметил, что новые автобусы удобно будет использовать гражданам с ограниченными возможностями. "Сегодня вторая часть мероприятия по передаче автобусов. Мы передали на прошлой неделе автобусы в районы, сегодня мы передаем в городское автотранспортное предприятие такие же автобусы, такого же качества, такого же формата. То есть это автобусы на метане, современные, экономически эффективные и удобные. Они низкопольные, то есть доступны для людей с ограниченными возможностями. Надеюсь, что эти автобусы долго прослужат в городе и будут радовать пассажиров", - сказал Александр Десятириков.