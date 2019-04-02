02 Апреля 2019
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Суд вынес приговор бывшим руководителям предприятий "МиГ" и "Туполев"

Суд вынес приговор бывшему гендиректору ОАО "МиГ-РосТ" Алексею Озерову и бывшему вице-президенту ПАО "Туполев" Егору Носкову.
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Как сообщила Накануне.RU официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, в 2004-2011 годах обвиняемые в составе организованной группы совершили мошенничество с объектами дорогостоящей недвижимости ОАО "МиГ-РосТ", ранее находившегося под контролем государства.

Как показало расследование, ими была совершена легализация похищенного имущества и злоупотребление полномочиями при заключении договора аренды земельного участка в Москве, находившегося в собственности ОАО "МиГ-РосТ", а также мошенничество в отношении АО "РСК "МиГ" на сумму 200 млн руб.

По данным следствия, общий ущерб государству и АО "РСК "МиГ" составил около 800 млн руб. Как пояснила Светлана Петренко, наложен арест на имущество обвиняемых, стоимость которого позволит полностью возместить причиненный ущерб.

Приговором суда Озерову назначено 9,5 лет лишения свободы, Носкову – 8 лет лишения свободы. Также обоим назначен крупный штраф.

Как уточнила представитель СКР, уголовное преследование бывшего заместителя генерального директора по экономике и финансам АО "РСК "МиГ" Сергея Мамаева за участие в мошенничестве прекращено в связи с истечением сроков давности. Сейчас продолжается расследование дела других бывших высокопоставленных руководителей предприятий авиационной отрасли, находящихся в международном розыске.

Как сообщало Накануне.RU, летом прошлого года Минобороны предъявило претензии к "Туполеву" на 923 млн руб.

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Суд вынес приговор бывшим руководителям предприятий "МиГ" и "Туполев"

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Теги: МиГ, Туполев, приговор



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