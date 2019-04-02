По методу Короткова: Наталья Шилова раскрыла подробности создания вброса о «Московском школьнике»

«Расследование» так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о якобы нарушениях санитарных норм на комбинатах школьного питания в Москве оказалось постановкой. Об этом рассказала сама Наталья Шилова, которая фигурирует в ролике ФБК против «Конкорда» бизнесмена Евгения Пригожина в качестве информатора. Признание женщины во лжи появилось на Telegram-канале "Выпускайте Кракена!".

В выложенном на канале видеоролике Шилова рассказала, что оказалась в непростой жизненной ситуации, когда ее ребенок заболел. Лечение требовало больших денег. Тогда с ней связалась юрист ФБК Любовь Соболь и пообещала помочь в обмен на участие в «расследовании» против системы школьного питания столицы.«Я вынуждена была согласиться», - пояснила Шилова.

Команду Навального заинтересовал тот факт, что Шилова работала на предприятии «Московский школьник». Сначала Соболь задавала женщине много вопросов по работе этого комбината. Как заявила Шилова, она честно на них отвечала, указывая на известные мелкие недочеты. Естественно, для громкого «расследования» этой информации оказалось недостаточно. Тогда команда Навального решила воспользоваться методом сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова, который в конце прошлого года стал известен своим так называемым «расследованием» о якобы «гонениях на российскую оппозицию». Как выяснилось, в качестве информатора Коротков использовал случайного человека, который зачитал заранее подготовленный текст на диктофон. Аналогичной схемой, видимо, решили воспользоваться и "навальнисты". Как пояснила женщина, в тексте, который она получила от сотрудников ФБК, было много лжи. Однако ей категорически запретили отступать от сценария или редактировать его. После того, как ролик был записан, Шиловой предложили сделать несколько заявлений для СМИ. Взамен женщине пообещали решить все ее финансовые проблемы.

Сторонники Навального, по словам Шиловой, не скрывали, что хотят получить денег от предпринимателя Евгения Пригожина и мэра Москвы Сергея Собянина. И для достижения этой цели они были готовы пойти на все. К примеру, Шилова рассказала о фигурировавшем в «расследовании» снимке унитаза на постаменте. По ее словам, вставить в ролик интернет-мем «умытаз» решил сам Навальный, заявив, что видео с ним «хорошо зайдет». Правда, пользователи Сети, судя по реакции, «юмора» блогера не оценили.

Когда же фейк с «умытазом» вскрылась, команда Навального возложила ответственность на саму Шилову. Хотя та не имела никакого отношения к сценарию расследования.

Как итог, ФБК не заплатил Шиловой, по ее словам, ни копейки. Информатора кормили завтраками и обещали золотые горы после победы в суде над мэром Собяниным. Но когда ролик появился в интернете, о ней и вовсе забыли. Ни Соболь, ни любой другой сотрудник ФБК не связывались с ней. Когда же она попросила выплатить хотя бы часть денег, женщине, как она говорит, пригрозили травлей в соцсетях. Несмотря на угрозы, она решила обратиться к Навальному еще раз. И тогда Наталья услышала угрозы в адрес своего сына.

Сейчас Шилова оказалась в тупиковой ситуации. Всю ответственность за «расследование» команда Навального возложила именно на нее. Более того, комбинат «Московский школьник» подал на информатора в суд за распространение ложной информации, а денег на адвоката у нее нет. «Я поверила Навальному и Соболь, они меня предали, использовали. Не верьте им. Мы для них — развлечение», - такими словами закончила свое обращение Наталья Шилова.

Напомним, история с травлей предприятия бизнесмена Евгения Пригожина началась в конце 2018 года. Тогда в нескольких московских детских садах произошла вспышка кишечной инфекции. В результате проверки Роспотребнадзор выяснил, что причиной заболевания стал изготовленный в Липецке творог. На комбинате «Конкорд» никаких нарушений выявлено не было.

Несмотря на отсутствие претензий со стороны контролирующих органов, команда Навального начала травлю компании Пригожина. Затем ФБК провел информационную атаку на комбинат «Московский школьник». Эту компанию Навальный также бездоказательно связал с Пригожиным. В качестве свидетеля «жуткой антисанитарии» на предприятии была представлена Наталья Шилова.

Евгений Пригожин в свою очередь заявил, что с ним в разное время встречались Алексей Навальный и Любовь Соболь. За прекращение кампании по травле предприятия Пригожина ФБК требовал 300 миллионов рублей.