В Югорске шесть сотрудников больницы наказаны за детское питание в морге

В Югорске шесть сотрудников городской больницы привлечены к дисциплинарной ответственности за хранившееся в морге просроченное детское питание, сообщают РИА Новости со ссылкой на окружной департамент здравоохранения.

"По решению департамента здравоохранения Югры проведена контрольная проверка закупок и условий хранения детского питания в городе Югорске. По итогам проверки шесть сотрудников медицинской организации привлечены к дисциплинарной ответственности", - приводит издание слова представителя департамента.

Отметим, что также проверку проводит югорская межрайонная прокуратура и полиция.

Как сообщало Накануне.RU, о неожиданной находке в морге Югорска сообщил депутат гордумы Антон Пантин. В департаменте общественных и внешних связей округа пояснили, что в здании, где находится морг, размещены, в том числе, склады. В одном из таких помещений и обнаружили детское питание с истекшим сроком годности.

"Они хранятся, как и следует, в общебольничном блоке", - сообщали в департаменте.