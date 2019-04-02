В Тюмени под окнами многоэтажки нашли труп мужчины

В Тюмени накануне вечером под окнами многоэтажки на улице Полевой обнаружили тело мужчины, передает корреспондент Накануне.RU.

Приехавшие на место работники "скорой" уже ничем не смогли ему помочь. Сообщение об инциденте в отдел полиции №8 поступило в 18.50 от жительницы дома. По информации пресс-службы городской полиции, мужчина 1971 года рождения выпал с седьмого этажа. По предварительной версии, криминального характера в случившемся нет.

По факту падения человека проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.