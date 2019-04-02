02 Апреля 2019
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Происшествия Свердловская область

Подозреваемый в разгроме екатеринбургской редакции "Коммерсанта" отпущен на свободу

Подозреваемый в разгроме редакции издания "Коммерсант" в Екатеринбурге отпущен.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 1 апреля: пострадали кабинеты гендиректора, главного редактора и главного бухгалтера. Также была разгромлена серверная, а в полицию поступил сигнал о хищении двух жестких дисков.

По подозрению был задержан неработающий местный житель 1973 года рождения. В отношении него возбуждено дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества), ему грозит до пяти лет лишения свободы.

погром в редакции Коммерсанта в Екатеринбурге(2019)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

Позже мужчину отпустили на подписку о невыезде. В следствии пояснили, что связано это с тем, что совершенное им правонарушение не относится к категории тяжких.

Напомним, в СКР установили, что преступление было совершено по личным мотивам и носило бытовой характер.

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Подозреваемый в разгроме екатеринбургской редакции "Коммерсанта" отпущен на свободу

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Теги: Коммерсант, погром, Екатеринбург, подписка



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