Подозреваемый в разгроме екатеринбургской редакции "Коммерсанта" отпущен на свободу

Подозреваемый в разгроме редакции издания "Коммерсант" в Екатеринбурге отпущен.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 1 апреля: пострадали кабинеты гендиректора, главного редактора и главного бухгалтера. Также была разгромлена серверная, а в полицию поступил сигнал о хищении двух жестких дисков.

По подозрению был задержан неработающий местный житель 1973 года рождения. В отношении него возбуждено дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества), ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Позже мужчину отпустили на подписку о невыезде. В следствии пояснили, что связано это с тем, что совершенное им правонарушение не относится к категории тяжких.

Напомним, в СКР установили, что преступление было совершено по личным мотивам и носило бытовой характер.