02 Апреля 2019
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Спорт

Кучеров стал первой звездой игрового дня НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) подвела итоги игрового дня, назвав тройку лучших хоккеистов.

Первой звездой дня стал нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров, набрав три очка во встрече с "Оттава Сенаторз" (5:2). На счету россиянина уже 125 (39+86) очков в 79 матчах этого сезона. Таким образом, он стал первым игроком в НХЛ за последние 13 лет, кому покорилась данная отметка, пишет Советский спорт.

Второй звездой дня стал русский финн из "Флорида Пантерз" Александр Барков, тройку лучших замкнул канадский нападающий "Торонто Мэйпл Лифс" Джон Таварес.

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Кучеров стал первой звездой игрового дня НХЛ

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Теги: Никита Кучеров, НХЛ, первая звезда игрового дня



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