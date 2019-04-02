"При таких результатах думу следует распускать?" Прокуратура Сысерти нашла у половины депутатов гордумы недостоверные декларации

Прокуратура Сысерти проверила декларации местных депутатов и нашла недостоверные данные у 10 народных избранников из 20. Об этом на своей станице в Facebook сообщила редактор местной газеты "Маяк" Ирина Летемина.

"При таких результатах думу, при формальном исполнении, следует распускать. По Арамильской думе похожие результаты. А где еще проверяли?" - пишет она.

Заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев сообщил Накануне.RU, что именно у думы есть полномочия определять степень вины и лишать мандата, либо нет.

"У нас несколько сот депутатов в области, которым прокуратура вынесла представления... В большинстве случаев дума депутатов мандатов не лишает, тем более в случаях, когда нарушение незначительное", - заявил Дубичев.

"Зная ситуацию по Сысерти, я не думаю, что дума лишится необходимого кворума для дальнейшей работы", - добавил он.