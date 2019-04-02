В Москве сотрудница полиции случайно выстрелила в себя из пистолета

В Москве сотрудница полиции случайно выстрелила в себя из пистолета, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел в ОМВД по району Арбат. Отмечается, что женщина, находясь в оружейной комнате отдела, в результате неосторожного обращения со служебным оружием причинила себе огнестрельное ранение. По данному факту назначена служебная проверка.

Сотруднице полиции оказывается медицинская помощь.