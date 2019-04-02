02 Апреля 2019
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"Даже волосы на голове шевелятся..." В центре Екатеринбурга мэрия продала почти полгектара земли по цене трёхкомнатной квартиры

Невероятные условия сделки, связанной с продажей муниципального имущества, сегодня были раскрыты в ходе заседания постоянной комиссии думы Екатеринбурга по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Речь идёт о бане на улице Куйбышева, проданной в прошлом году с одобрения горадминистрации вместе с земельным участком ООО "Уральские бани". Вопросы по этому зданию, уже снесённому до основания, возникли в ходе обсуждения финансово-хозяйственной деятельности ЕМУП "Жемчужина" и ЕМУП "Бодрость", чей основной вид деятельности - оказание банных услуг.

Выяснилось, что баня на Куйбышева относилась к муниципальному предприятию "Бодрость". По словам начальника департамента по управлению муниципальным имуществом Майи Строшковой, в 2016 году возникла идея акционировать это отдельно взятое предприятие, сохранив 33% за муниципалитетом. Затем в течение двух лет в мэрии постепенно подходили к мысли, что баня убыточная, для управления ею надо бы докупить акции до контрольного пакета. Но денег на это дело пожалели, зато дали добро на продажу муниципальных 33-х процентов. В результате само здание досталось новому собственнику за 57 млн руб., а участок площадью 0,4 га - за 6,5 млн руб.

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Услышав эти суммы, председатель профильной комиссии думы Григорий Вихарев на несколько секунд впал в ступор. А когда пришёл в себя заявил: "Даже говорить не могу, волосы на голове шевелятся..."

В дальнейшем члены комиссии, "переварив" информацию и поняв, что больше сегодня от представителей мэрии им ничего не добиться, потребовали предоставить им документы по всей цепочке манипуляций с баней на Куйбышева.

По окончанию заседания Вихарев прокомментировал Накануне.RU эту, по его словам, "гениальную сделку".

"Я сегодня услышал от представителя администрации Екатеринбурга, что в историческом центре города продали за шесть миллионов рублей земельный участок 0,4 гектара, на котором стоял банно-прачечный комплекс, имевший большую популярность у жителей, - сказал депутат. - Сегодня нет абсолютно никакой гарантии, что через какой-то период времени на этом месте построят баню, тем более, уже не муниципалитет, а частная структура. Почти уверен - на этом месте появится высотка, жилой комплекс, на котором застройщик заработает огромные деньги. Мне кажется, злоупотребления налицо".

баня, Бодрость, Екатеринбург(2018)|Фото:facebook.com Татьяна Тимохова

Участок в самом центре - лакомый кусок для застройщиков

По убеждению Вихарева, случившееся должно стать предметом разбирательства прокуратуры в отношении конкретных представителей администрации Екатеринбурга, поставивших свои подписи под разрешением о продаже имущества ЕМУП "Бодрость".

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"Даже волосы на голове шевелятся..." В центре Екатеринбурга мэрия продала почти полгектара земли по цене трёхкомнатной квартиры

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Теги: продажа земли, продажа по заниженной стоимости, администрация екатеринбурга



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