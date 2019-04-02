02 Апреля 2019
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Общество Свердловская область

"Община и храм сохранены, развитие дорожной сети продолжится". В Екатеринбурге заключили мировое соглашение по "трамваю до Пышмы"

Арбитражный суд Свердловской области прекратил производство по иску администрации Екатеринбурга к Русской православной церкви (РПЦ) в лице Екатеринбургской епархии, чья собственность на окраине областного центра попала в план строительства трамвайной линии до Верхней Пышмы по проекту УГМК. Сегодня стороны заключили мировое соглашение.

"Заключено мировое соглашение, согласно которому храм будет сохранен, но перенесен на несколько десятков метров. Община пока будет молиться в прежнем помещении, но как только строительство завершится, приход переедет в новое здание. Заключение мирового соглашения - пример цивилизованного диалога сторон, нашедших выход из ситуации: община и храм сохранены, развитие дорожной сети продолжится", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской епархии.

Таким образом, "медники" построят для православных новое здание, а старое - снесут. Такой вариант технически приемлем, поскольку здание деревянное, его можно демонтировать, как обычный сруб. Но придется учесть, что приход ценен для православных с точки зрения церковных норм, которые предполагают деликатный перенос не только освященного алтаря, но и участка почвы под храмом.

Храм Рождества Иоанна Предтечи, ул. Космонавтов, 184(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что приход рождества Иоанна Предтечи расположен в старом деревянном здании бывшего сельского клуба по адресу проспект Космонавтов, 184. Администрация города направила уведомление об изъятии этой недвижимости для муниципальных нужд, причем, в качестве компенсации Екатеринбургской епархии обещали выплатить 3 млн 376 тыс. руб.

Алтарник храма Евгений Маленкин ранее рассказывал агентству, что православные ждут новое здание, а пока приход работает, в нем проводятся службы.

Отметим, что УГМК как участник в судебном процессе не заявлена, но позиция "медников" имеет весомое значение, поскольку затрагиваются их интересы как застройщика территории, изменения проекта связаны с финансовыми затратами.

Ранее епархия потребовала от мэрии предоставить суду комплексный план развития города в направлении Верхней Пышмы.

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"Община и храм сохранены, развитие дорожной сети продолжится". В Екатеринбурге заключили мировое соглашение по "трамваю до Пышмы"

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Теги: храма Рождества Иоанна Предтечи, трамвайная ветка екатеринбург верхняя пышма, угмк, мэрия Екатеринбурга против РПЦ



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