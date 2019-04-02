Появление речного такси в Екатеринбурге оказалось первоапрельским розыгрышем

Возможное появление речного такси в Екатеринбурге оказалось первоапрельским розыгрышем.

Напомним, 1 апреля компания "Атомстройкомплекс" распространила новость о своих планах по созданию речного такси в уральской столице. Сообщалось, что будет представлено несколько видов плавсредств: лодки с веслами для любителей романтичных прогулок и моторные лодки для тех, кто хочет быстро и без пробок добраться из точки А в точку Б. На Плотинке застройщик предлагал организовать пересадочную станцию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, новость получила живой отклик в СМИ, на форумах и в соцсетях. Как заявил креативный директор "Атомстройкомплекса" Никита Харисов, "в каждой шутке только доля шутки, а остальное, как известно, правда".

"Целью новости было привлечь внимание города к проблеме загрязнения реки, к тому, что ее огромный потенциал сегодня не используется, и мы считаем, что цель достигнута. Вчера весь город поверил в то, что Исеть может стать судоходной, а Екатеринбург еще более привлекательным для гостей и жителей города", - отметил он.

По его словам, на лето запланирован очередной сплав по Исети, оставить заявку на участие можно на сайте прогулкапоисети.рф.

"Спортивным инвентарем и катамаранами мы обеспечим. Во время сплава можно будет на личном опыте проверить, насколько идея судоходной Исети жизнеспособна", - добавил Харисов.