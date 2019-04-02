В Челябинске мужчину будут судить за мошенничество с турами в Крым и Анапу

В Челябинске 30-летнего мужчину будут судить по обвинению в мошенничестве в сфере туризма на сумму более 3 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Как считает следствие, в 2016 году обвиняемый, являясь директором ООО "45 параллель", заключал договоры на оказание туров в Крым и Анапу. Однако обязательства не выполнил, а деньги присвоил.

В результате было похищено денежные средства 100 клиентов на сумму более 3 млн руб.

Добавим, что ранее мужчина уже был осужден за аналогичного преступления к двум годам лишения свободы.