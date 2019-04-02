Дальше – хоть "налог на воздух". Эксперты оценили нововведения Минфина

В Налоговый кодекс предложено перенести экологический налог, утилизационный сбор, сбор с пользователей автодорог, налог с операторов связи и гостиничный сбор. Эксперты в беседе с Накануне.RU оценили такой проект как окончательно "удушающий" экономику.

Минфин опубликовал проект внесения поправок в Налоговый кодекс, согласно которому платежи, которые раньше считались неналоговыми, теперь становятся, по сути, обязательными. Однако, повышения ставок эта идея не предусматривает.

Экономисты уже оценили эту инициативу как содержательную ошибку, что ждет малый бизнес дальше – неизвестно. По сути, любой неналоговый платеж теперь может перекочевать в НК РФ, прецедент создан. Дальше – хоть налог на воздух, уверен экс-зампред Счетной палаты, экономист Юрий Болдырев:

"Вместо того, чтобы ослабить ремень на горле и дать немного продохнуть экономике – ищут возможность, что бы еще затянуть так, чтобы "клиент" уже никогда не поднялся. Все, что будет дальше, уже описано ранее – налог на воздух, на углекислый газ".

Такой же мысли придерживается и депутат Государственной думы, член комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев. Все перечисленные нововведения могут сказаться на малом бизнесе, уверен эксперт:

"Скоро и на дым, и на воздух налоги введут. Уже курортный сбор есть, теперь гостиничный сбор – а с какой стати? Какой еще сбор они должны заплатить? Они платят за то, что человек переночевал не на улице, что ли? Или нам теперь на улице надо ночевать?".