Дальше – хоть "налог на воздух". Эксперты оценили нововведения Минфина

02 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что принесут выборы президента Украины?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика В России

Дальше – хоть "налог на воздух". Эксперты оценили нововведения Минфина

В Налоговый кодекс предложено перенести экологический налог, утилизационный сбор, сбор с пользователей автодорог, налог с операторов связи и гостиничный сбор. Эксперты в беседе с Накануне.RU оценили такой проект как окончательно "удушающий" экономику.
Читайте также:

Минфин опубликовал проект внесения поправок в Налоговый кодекс, согласно которому платежи, которые раньше считались неналоговыми, теперь становятся, по сути, обязательными. Однако, повышения ставок эта идея не предусматривает.

Экономисты уже оценили эту инициативу как содержательную ошибку, что ждет малый бизнес дальше – неизвестно. По сути, любой неналоговый платеж теперь может перекочевать в НК РФ, прецедент создан. Дальше – хоть налог на воздух, уверен экс-зампред Счетной палаты, экономист Юрий Болдырев:

"Вместо того, чтобы ослабить ремень на горле и дать немного продохнуть экономике – ищут возможность, что бы еще затянуть так, чтобы "клиент" уже никогда не поднялся. Все, что будет дальше, уже описано ранее – налог на воздух, на углекислый газ".

Такой же мысли придерживается и депутат Государственной думы, член комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев. Все перечисленные нововведения могут сказаться на малом бизнесе, уверен эксперт:

"Скоро и на дым, и на воздух налоги введут. Уже курортный сбор есть, теперь гостиничный сбор – а с какой стати? Какой еще сбор они должны заплатить? Они платят за то, что человек переночевал не на улице, что ли? Или нам теперь на улице надо ночевать?".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Дальше – хоть "налог на воздух". Эксперты оценили нововведения Минфина

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Юрий Болдырев, Николай Арефьев, тарифы, налоги, Налоговый кодекс, неналоговые платежи



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.04.2019 11:03 Мск Эксперт: Государство увеличивает квазифискальную нагрузку на бизнес
Ранее 02.04.2019 09:50 Мск Экономисты: Перевод платежей в Налоговый кодекс ужесточит наказание за их неуплату
Ранее 02.04.2019 09:48 Мск "Очень сырое и необдуманное предложение": эксперты туротрасли раскритиковали идею Минфина о гостиничном сборе
Ранее 02.04.2019 07:56 Мск Минфин добавит в Налоговый кодекс новые платежи

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 19

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети