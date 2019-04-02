02 Апреля 2019
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Племянница Скрипаля пострадала в результате нападения в Ярославле

В Ярославле племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория пострадала в результате нападения, пишет "МК".

Инцидент произошел 1 апреля в помещении одного из ТСЖ города.

Один из сотрудников товарищества в ходе конфликта напал на женщину, ударив ее ногой в живот и рукой в лицо. Кроме того, в потасовке пострадал и муж племянницы Скрипаля Арсений, которому сломали палец.

Причины конфликта не уточняются, однако, по мнению Виктории Скрипаль, бытовой конфликт имеет и политический характер.


По данным СМИ, представитель ТСЖ являлся бывшим руководителем товарищества. Отмечается, что перед нападением он высказывал словесные оскорбления в адрес дяди Виктории, работавшего на британские спецслужбы бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, которого отравили в Солсбери 4 марта прошлого года.

драка, Виктория Скрипаль, кадр с видео(2019)|Фото: youtube.com/Телеканал 360

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, история с Сергеем и Юлией Скрипаль будет доведена до конца, Россия ведет собственное расследование.

Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта 2018 года. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом и госпитализированы в бессознательном состоянии. Тем временем, мать бывшего полковника ГРУ Елена Скрипаль обратилась в правоохранительные органы с просьбой признать сына и его дочь Юлию пропавшими без вести.

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Племянница Скрипаля пострадала в результате нападения в Ярославле

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Теги: Сергей Скрипаль, племянница Скрипаля, конфликт, ТСЖ, Ярославль



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