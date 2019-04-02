Мадонна споет на "Евровидении" в Израиле за миллион долларов

60-летня Мадонна выступит на "Евровидении-2019" в Израиле. Ее гонорар составит $1 млн.

Пока неизвестно, сколько песен исполнит поп-дива и запланировано ли ее участие, например, в награждении победителя. Как сообщает ресурс YNet, ссылаясь на собственный источник, гонорар Мадонне согласился выплатить миллиардер Сильван Адамс, имеющий израильские корни. Израильская корпорация телерадиовещания, выступающая организатором конкурса в этом году, вышла на богача с инициативой оплатить выступление Мадонны.

Напомним, отборочные туры, полуфиналы и финал пройдут в Тель-Авиве с 14 по 18 марта этого года. Россию на "Евровидении" уже во второй раз будет представлять Сергей Лазарев. Между тем, из-за обострения израильско-палестинского конфликта над конкурсом постоянно нависает угроза переноса или вовсе отмены. Хотя организаторы пока заявляют, что смогут гарантировать безопасность участникам и зрителям.