02 Апреля 2019
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Политика Свердловская область Уральский ФО

Высокинский обошелся без крупных увольнений за плохую уборку города. Но распорядился повысить зарплаты

По итогам рейда по дорогам города глава Екатеринбурга Александр Высокинский, вопреки ранее данным обещаниям, обошелся без увольнений высокопоставленных чиновников районных администраций. Итоги объездов подведены сегодня, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Обращает на себя внимание, что все провинившиеся получили замечания или выговоры.

В Октябрьском районе главе администрации Роману Рудометову было ранее объявлено замечание, а после объезда - выговор, а также объявлено замечание его заместителям Алексею Говорухе и Наталье Савиных.

В Кировском районе выговор объявлен заместителю главы администрации по вопросам благоустройства Алексею Лаппо.

Выговор объявлен главе администрации Орджоникидзевского района Роману Кравченко и его заместителю Александру Щелконогову.

В этом районе крупной отставки удалось избежать благодаря заступничеству спикера местного парламента. Там всерьез рассматривался вопрос об увольнении руководства районной администрации, ответственного за уборку. Но, как отметили в мэрии, председатель гордумы Игорь Володин, который является "безусловным авторитетом в Орджоникидзевском районе", взял на поруки местную администрацию. В итоге чиновникам дали еще время на исправление.

Объезд районов Екатеринбурга главой города Александром Высокинским(2019)|Фото: Накануне.RU

Помимо кнутов, была и раздача пряников. Администрация Екатеринбурга приняла решение об увеличении зарплаты работникам ДЭУ на 15% и добавит в штат каждого районного ДЭУ до 20 ставок механизаторов уборочных машин.

"Таким образом Александр Высокинский планирует укрепить профессиональными кадрами районные коммунальные службы", - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Напомним, 31 марта глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел уже второй объезд районов города, по итогам которого ряд чиновников (уровня сотрудников ДЭУ) уволены, а другие получили выговоры из-за собственной нерадивости при уборке территорий от снега и грязи. Первый объезд территорий Высокинский совершил 10 марта. Тогда обошлось без "жертв" во многом благодаря погоде - стояла плюсовая температура без осадков. Ранее же градоначальник грозился уволить чиновников районных администраций, не выполняющих его требования по уборке территорий.

После объезда 31 марта Высокинский признал в беседе с Накануне.RU, что "скамейка запасных" на муниципальной службе очень короткая.

"Прежде чем принимать решение о замене, надо понимать, кто встанет за рычаги, – объяснил Высокинский. – Скамейка [запасных] – она на сегодня не очень большая, например, крайне сложно найти руководителя ДЭУ, чтобы он работал по ночам за те деньги, которые мы платим".

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Высокинский обошелся без крупных увольнений за плохую уборку города. Но распорядился повысить зарплаты

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Теги: Александр Высокинский, уборка, снег



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