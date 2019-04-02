02 Апреля 2019
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СМИ: против экс-начальника управления спецсвязи по УрФО возбуждено уголовное дело

СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела против экс-начальника управления специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ по УрФО Юрия Николаенкова.

Как пишет издание "Вечерние ведомости" со ссылкой на собственные источники в Следственном комитете, дело возбуждено по статье 138 УК РФ "Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений".

В каком статусе находится бывший высокопоставленный сотрудник ФСО и предъявлено ли ему обвинение, издание не уточняет.

николаенков юрий васильевич начальник управления специальной связи и информации фсо рф(2013)|Фото: Накануне.ru

Юрий Николаенков возглавлял управление спецсвязи по УрФО до 2017 года.

В управлении по взаимодействию со СМИ СК России по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что у них "такой информации (о возбуждении дела, - прим.) нет".

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СМИ: против экс-начальника управления спецсвязи по УрФО возбуждено уголовное дело

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Теги: Николаенков, дело, СКР



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