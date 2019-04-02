Городская дума Екатеринбурга может переехать в ЦУМ в начале сентября

Депутаты городской думы Екатеринбурга могут в этом году поменять локацию. Управление зданиями администрации Екатеринбурга объявило конкурс на ремонт помещений с установкой программно-технического комплекса для оснащения зала заседания в переулке Банковский, 3. На новое здание мэрия потратит 39 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

В техническом задании конкурса сообщается, что зал заседаний рассчитан на 85 мест. Также предусмотрены рабочие места для президиума, переводчиков, инженеров и СМИ. В зале установят специальное оборудование для голосования.

Подрядчик будет известен 29 апреля. Все работы необходимо выполнить до 1 сентября 2019 года.

Напомним, что депутаты ещё в прошлом году поднимали вопрос о переезде в здание ЦУМа. Помещения находятся на четвёртом и пятом этажах.