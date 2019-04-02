02 Апреля 2019
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Новоуренгойскому пранкеру, ради хайпа разбившему свою машину, грозит срок

Жителю Нового Уренгоя может грозить наказание сроком до пяти лет лишения свободы за съемку постановочного видеоролика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного МВД.

1 апреля в социальных сетях появилась видеозапись, на которой мужчина разбивает кувалдой автомобиль на парковке рядом с торговым центром, якобы из-за того, что тот затруднял ему выезд с парковки.

Сотрудники полиции начали проверку, в ходе которой установили, что видеоролик постановочный и хозяином пострадавшей машины является тот самый мужчина, что ее разбил. Первоапрельскую шутку правоохранители не оценили: возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы до пяти лет.

Подозреваемый вину признает. В настоящий момент избирается мера пресечения.

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Новоуренгойскому пранкеру, ради хайпа разбившему свою машину, грозит срок

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Теги: постановочное видео, хулиганство, уголовное дело, автомобиль



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