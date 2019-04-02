Новоуренгойскому пранкеру, ради хайпа разбившему свою машину, грозит срок

Жителю Нового Уренгоя может грозить наказание сроком до пяти лет лишения свободы за съемку постановочного видеоролика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного МВД.

1 апреля в социальных сетях появилась видеозапись, на которой мужчина разбивает кувалдой автомобиль на парковке рядом с торговым центром, якобы из-за того, что тот затруднял ему выезд с парковки.

Сотрудники полиции начали проверку, в ходе которой установили, что видеоролик постановочный и хозяином пострадавшей машины является тот самый мужчина, что ее разбил. Первоапрельскую шутку правоохранители не оценили: возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы до пяти лет.

Подозреваемый вину признает. В настоящий момент избирается мера пресечения.