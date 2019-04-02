В думе констатировали беспредел на рынке наружной рекламы Екатеринбурга

Незаконный ранок наружной рекламы в Екатеринбурге приносит сверхдоходы его участникам, но городские власти не могут повлиять на ситуацию. К такому выводу сегодня пришли члены комиссии думы областной столицы по муниципальной собственности, обсуждавшие вопрос проведения аукционов за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По информации заместителя начальника департамента по управлению муниципальным имуществом Сергея Балакина, в настоящее время в Екатеринбурге зарегистрировано 2 тыс.114 таких конструкций, которые используются на условиях договоров и находятся на муниципальной, областной и неразграниченной землях. Поскольку уполномоченным органом на рынке наружной рекламы является министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО), именно оно обязано реагировать на факты нелегальной установки различных афишных тумб, растяжек и прочей "наглядной агитации" коммерческого характера. Муниципалитет, со своей стороны, лишь информирует МУГИСО о таких фактах, требуя от министерства обратиться в полицию.

В результате с момента обнаружения "незаконки" до реагирования, в частности, демонтажа конструкции, проходят недели, а то и месяцы. За это время реклама уже перестаёт быть актуальной, те, кто её разместил, уже получили от заказчика деньги и спокойно смотрят, как за счёт городского бюджета разбирают конструкции и увозят на склад. Тем временем в полиции заводят административное дело, которое спускают, как правило, на уровень участкового. Понятно, что перспектива найти виновного и оштрафовать, как того требует закон, призрачная.

Характерно, что случаев с требованием вернуть имущество до сих пор не было. То есть коммерсанты сознательно идут на нарушения, зная, что получат прибыль при полной безнаказанности. Даже конструкции используют самые дешёвые - чтобы было не жалко, когда их изымут.

Объём такого рынка Балакин оценить не смог, лишь признав, что он может быть в разы больше легального. Например, департамент, еженедельно мониторя ситуацию, обнаруживает порядка 50 объектов сомнительного происхождения.

По словам председателя комиссии гордумы по муниципальной собственности Михаила Вечкензина, этот вопрос народные избранники продолжат дополнительно рассматривать, но уже с участием представителей МУГИСО, комитета мэрии по благоустройству и полиции.

"Пока рычагов воздействия на "нелегалку" просто нет", - признался Накануне.RU депутат.