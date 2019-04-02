02 Апреля 2019
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Экономика В России

Эксперт: Государство увеличивает квазифискальную нагрузку на бизнес

Включение в налоговый кодекс ряда обязательных платежей даже при сохранении действующих ставок будет способствовать дальнейшему росту налоговой нагрузки на бизнес. Плательщики лишатся возможности получить компенсации и вычеты, а также для них повышается риск привлечения к уголовной ответственности, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры ФЭСН РАНХиГС Алисен Алисенов.

Проект поправок в Налоговый кодекс РФ опубликовал Минфин. Ведомство вносит в кодекс ряд неналоговых платежей: экологический налог, утилизационный сбор, сбор с пользователей автодорог, налог с операторов связи и гостиничный сбор. Ставки и порядок уплаты сборов остаются прежними, однако крупнейшие бизнес-сообщества (ТПП, "Деловая Россия", "Опора России", РСПП) уже говорили о том, что поправки приведут к росту налоговой нагрузки.

Предприниматели консолидировано выступают против идеи, потому что кодификация неналоговых платежей даст дополнительные основания для роста квазифискальной нагрузки, объясняет Алисен Алисенов. Отдельные сборы предусматривают компенсационные механизмы и вычеты, на налоги эти схемы не распространяются.

"Плательщик утилизационного сбора может выбирать, платить сбор или самому утилизировать и таким образом сэкономить. Налог – обязательный индивидуальный безвозмездный платеж, и если компенсационный механизм не будет заложен в Налоговый кодекс, то альтернативы у бизнеса не будет", - рассказал Алисенов Накануне.RU.

Добавим, что ранее вычет по транспортному налогу получали пользователи системы "Платон".

Дополнительные расходы бизнеса будут связаны с санкциями за неуплату налогов: "Появляются дополнительные основания для привлечения предпринимателей к уголовной и и административной ответственности. На сборы, которые не закреплены в налоговом кодексе, не распространяются нормы уголовного права и такие вещи, как начисление пени, блокировка счетов в десятидневный срок. Таким образом, санкционный механизм становится более жестким".

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Эксперт: Государство увеличивает квазифискальную нагрузку на бизнес

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Теги: Налоговый кодекс, налоговая нагрузка, неналоговые платежи, администрирование



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Ранее 02.04.2019 11:37 Мск Дальше – хоть "налог на воздух". Эксперты оценили нововведения Минфина

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