02 Апреля 2019
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Экономика Челябинская область

Суд ввел процедуру наблюдения в "Челябэнергосбыт"

Арбитражный суд области ввел процедуру наблюдения В ПАО "Челябэнергосбыт" и ООО "АЭС Инвест", сообщили Накануне.RU в МРСК Урала.

Процедура наблюдения в "Челябэнергосбыт" введена до 17 июля 2019 года, в ООО "АЭС Инвест" до 28 августа 2019 года.

Напомним, в суд обратилось "МРСК Урала". ПАО "Челябэнергосбыт" не урегулировал в добровольном порядке вопрос по погашению дебиторской задолженности перед электросетевой компанией, которая составляет порядка 3,5 млрд руб. Собственники компании направляли средства, полученные от потребителей электроэнергии, на нужды, не связанные со сбытовой деятельностью компании.

Задолженность "АЭС Инвест" перед "МРСК Урала" составляет более 680 млн руб.

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Суд ввел процедуру наблюдения в "Челябэнергосбыт"

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Теги: Челябэнергосбыт, МРСК Урала, долги, суд, банкротство,



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