Серебренникову продлили домашний арест до 4 июля

Домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову продлен до 4 июля, передает МИА "Россия сегодня".

Соответствующее ходатайство гособвинения о продлении меры пресечения удовлетворено на заседании Мещанского суда Москвы.

По мнению следствия, такая мера не позволит подсудимым повлиять на ещё не допрошенных свидетелей. В ответ на это ранее Серебренников отметил, что "все свидетели уже допрошены".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, режиссер обвиняется по делу о мошенничестве "Седьмой студии". В мае 2018 года СКР завершил расследование хищений денег, выделенных организации на реализацию проекта "Платформа".

Отметим, в суд поступило дело в отношении экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, заключившей со следствием досудебное соглашение. Рассмотрение ее дела по существо назначено на 11 апреля.