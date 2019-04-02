Сотрудница банка в Забайкалье похитила более 600 тыс. рублей у клиентов

Сотрудница банка в Забайкалье похитила более 600 тыс. рублей у клиентов при оформлении кредитов, сообщили Накануне.RU в управлении МВД по региону.

Жертвами 31-летней подозреваемой стали 62 клиента отделения банка Могочинского района.

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Отмечается, что сотрудница имела пароль от личного кабинета заемщиков кредитов, через него она осуществляла перевод денежных средств в сумме от 5 до 15 тыс. руб. на свой счет через мобильное приложение. "С целью сокрытия следов преступления, злоумышленница сообщала потерпевшим, что данные денежные средства являются страховым взносом. В течение нескольких месяцев злоумышленница похитила около 600 тысяч рублей у 62 клиентов банка", - говорится в сообщении.

Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде. Сумма ущерба возмещена.