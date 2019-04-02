02 Апреля 2019
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Происшествия Сибирский ФО

Сотрудница банка в Забайкалье похитила более 600 тыс. рублей у клиентов

Сотрудница банка в Забайкалье похитила более 600 тыс. рублей у клиентов при оформлении кредитов, сообщили Накануне.RU в управлении МВД по региону.

Жертвами 31-летней подозреваемой стали 62 клиента отделения банка Могочинского района.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "мошенничество"

Отмечается, что сотрудница имела пароль от личного кабинета заемщиков кредитов, через него она осуществляла перевод денежных средств в сумме от 5 до 15 тыс. руб. на свой счет через мобильное приложение. "С целью сокрытия следов преступления, злоумышленница сообщала потерпевшим, что данные денежные средства являются страховым взносом. В течение нескольких месяцев злоумышленница похитила около 600 тысяч рублей у 62 клиентов банка", - говорится в сообщении.

Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде. Сумма ущерба возмещена.

 

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Сотрудница банка в Забайкалье похитила более 600 тыс. рублей у клиентов

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Теги: Забайкалье, МВД, банк, мошенничество



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