02 Апреля 2019
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Общество За рубежом

В Польше священники публично сожгли книги о Гарри Поттере, признав их "магическими"

В Польше прошло публичное сожжение книг. Его устроили священнослужители.
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По мнению католической организации "СМС с небес", книги противоречат христианскому учению, поэтому их сожгли у храма в Гданьске. Огню предали серию британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере и работы индийского мистика Ошо. Также были сожжены сага Стефани Майер "Сумерки" и другие книги.

Среди сожженных вещей оказались атрибуты других религий, в том числе языческих, а весь процесс сопровождался молитвой. Один из участников акции заявил, что в огонь отправили "магические книги", пишет Infox.ru.

Напомним, недавно Джоан Роулинг подтвердила, что один из главных персонажей "Гарри Поттера" был геем.

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В Польше священники публично сожгли книги о Гарри Поттере, признав их "магическими"

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Теги: Польша, книги, сожгли, Гарри Поттер



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