Депутат заксобрания Прикамья, на жизнь которого покушался стрелок, прошел полиграф

Депутат заксобрания Пермского края Илья Кузьмин прошел полиграф, чтобы доказать, что он не организовывал покушение на самого себя, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил парламентарий, тестирование проводилось независимыми экспертам из Перми – Центр специальных исследований, который входит в Ассоциацию судебных экспертов "Метод Взаимных Исключений Экспертиза".

"Полиграф я проходил по трем разным методикам с одной единственное целью - опровергнуть все слухи и сплетни в отношении меня. Заключение, выданное экспертами, еще раз подтверждает, что я не причастен к организации покушения на самого себя", - сообщил политик.

В подтверждение своих слов депутат опубликовал заключение по результатам исследования с детектором лжи.

"В ходе психофизиологического исследования с использованием полиграфа у Ильи Кузьмина не выявлены психофизиологические реакции, соответствующие реакциям человека, который причастен к организации покушения на убийство в отношении самого себя. Это означает, что Илья Кузьмин не организовывал покушение на убийство в отношении самого себя", - говорится в документе.

Напомним, 24 февраля неизвестный позвонил политику и, сославшись на его бизнес-интересы, предложил встретиться в воскресенье вечером для просмотра квартиры. Срочность объяснялась тем, что звонивший не был местным жителем и вот-вот должен был покинуть Соликамск. Кузьмин прибыл к месту встречи, вышел из машины и стал отходить от нее. В это время стоявший неподалеку мужчина развернулся, обнажил "обрез" и дважды выстрелил из него в краевого парламентария. Депутату несказанно повезло, так как первый выстрел прошел "мимо", после чего Илья поскользнулся и стал падать, а второй выстрел, нацеленный в голову, прошил капюшон пуховика.

Нападение вменяют 30-летнему безработному ранее судимому за истязание жителю Соликамска. Вечером 25 февраля его "взяли" и допросили. На прошлой неделе ему предъявили обвинение, он остается под стражей. Добавим, краевой комитет КПРФ назвал нападение "подлым" и "заказным".