02 Апреля 2019
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Экономика Воронежская область

В правительстве Воронежской области определили приоритеты в ремонте дорог местного значения

Губернатор Воронежской области  Александр Гусев провел заседание рабочей группы по определению приоритетных направлений развития автомобильных дорог местного значения Воронежской области.  Обсуждались результаты деятельности рабочей группы по итогам прошлого года, передает корреспондент Накануне.RU.

Руководитель департамента дорожной деятельности области Максим Оськин напомнил, что рабочая группа была создана в 2018 году. В нее, в том числе, вошли главы администраций муниципальных районов и городских округов области. Для проработки вопроса проведения в 2019 году ремонта местных автомобильных дорог рабочей группой был изучен ряд параметров, в частности, размеры дорожного фонда области в период с 2013 по 2019 годы, а также объемы субсидий, выделяемых на ремонт местных дорог, структура дорог по типам покрытия, их функционал.

александр гусев, правительство воронежской области,заседание, герб, воронежская область(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

На интерактивную карту градостроительной деятельности нанесен дополнительный слой, отображающий дороги, улично-дорожную сеть районных центров, улицы (проезды, переулки) поселений. Кроме того, утверждены планы по ремонтам дорог до 2024 года, разработаны методические рекомендации по применению различных конструктивов дорожной одежды, применяемых материалов, видов работ с экономическим и логистическим обоснованием. С муниципальными районами были проведены обучающие семинары по единым требованиям к качеству, финансовой дисциплине, контролю на различных этапах производства ремонтных работ, взаимодействию с профильными отделами департамента дорожной деятельности и КУ ВО «Дорожное агентство», сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Отвечая на вопрос губернатора о методике распределения бюджетных средств, главы муниципалитетов сошлись во мнении, что она вполне справедлива. Кроме того, раннее доведение субсидий позволяет более грамотно планировать деятельность в отношении ремонта местных автомобильных дорог области.

Ремонт дорог(2018)|Фото: Мэрия Сургута

Александр Гусев дал поручение после завершения торгов подготовить краткий отчет о количестве местных подрядчиков, задействованных в ремонте дорог в муниципалитетах, а также распределенных объемах работ и денежных средств. Также глава региона обратил внимание участников заседания на возможную реакцию жителей того или иного населенного пункта, где еще не отремонтированы дороги. "Понятно, что некая «ревность» может быть: вы в соседнем селе сделали, а нам не сделали. Давайте исходить из того, что такая сумма на трехлетку, пятилетку будет сохраняться. То есть, вы можете сейчас уже просчитать и там, где не смогли сделать, сказать: у вас – в следующем году по плану. Чтобы мы могли людям уже обещать", – подчеркнул Александр Гусев. 

Участники заседания также обсудили вопросы инвентаризации въездных знаков и разработки новых. Губернатор особо подчеркнул: "Важно сейчас их привести в порядок, чтобы они не были убогими совсем. А там, где нужно менять, давайте искать деньги".

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В правительстве Воронежской области определили приоритеты в ремонте дорог местного значения

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Теги: ремонт дорог, дорожные знаки, ремонт местных автомобильных дорог , александр гусев



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