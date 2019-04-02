02 Апреля 2019
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Экономика В России

Экономисты: Перевод платежей в Налоговый кодекс ужесточит наказание за их неуплату

Внесение ряда платежей в Налоговый кодекс РФ не увеличит нагрузку на бизнес, но упростит администрирование налогов, заявили Накануне.RU экономисты.

Проект поправок в НК РФ опубликовал Минфин. Согласно документу, налогами становятся экологический и утилизационный сбор, платежи "Платона" за проезд большегрузов по федеральным трассам, также вводится налог на операторов сети связи общего пользования и гостиничный сбор, который заменит курортный сбор.

Содержательно Минфин допускает ошибку, внося эти платежи в Налоговый кодекс - они связаны со специфическими видами деятельности и по своей сути налогами на являются, отмечает экономист Михаил Делягин.

"Для Минфина в целом это является упрощением сугубо административных процедур. Кроме того, это отражение борьбы между различными департаментами. Налоговая служба пытается взять верх над департаментом налоговых сборов потому что если какой-то платеж признается налогом, то он поступает в ведение Налоговой службы, в ином случае его регламентирование осуществляют структуры Минфина. Для налогоплательщиков ситуация принципиально не изменится", - рассказал Накануне.RU экономист.

В пояснениях к проекту Минфин тоже отмечает, что нововведения позволят повысить уровень платежной дисциплины за счет улучшения качества администрирования. После переноса платежей в Налоговый кодекс вырастет и ответственность за их неуплату вырастет, рассказал Накануне.RU экономист Никита Кричесвкий.

"Платежи, которые не являются налоговыми, тоже нужно платить, они присутствуют в отчетности. Но внесение их в Налоговый кодекс приведет к тому, что санкции за их неуплату будут идентичны наказанию за неисполнение обязательств налогового агента. Не заплатил – будут соответствующие штрафные санкции, не заплатил вместе с санкциями – уголовное дело", - пояснил Кричевский.

Поскольку проект Минфина не предусматривает повышение ставок налогов, общая нагрузка на бизнес не изменится, отмечают эксперты.

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Экономисты: Перевод платежей в Налоговый кодекс ужесточит наказание за их неуплату

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Теги: Налоговый кодекс, неналоговые платежи, Никита Кричевский, Михаил Делягин



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