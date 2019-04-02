На Южном Урале власти окажут помощь пенсионеру, который один воспитывает ребенка-инвалида

И.о. министра социальных отношений Татьяна Никитина посетила пенсионера, который один воспитывает ребенка-инвалида, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Напомним, мужчина в тяжелых жизненных условиях воспитывает дочь. Из-за отсутствия социальной помощи он не может работать и оплачивать ипотечные платежи. По данному факту проводится доследственная проверка.

Татьяна Никитина отметила, что пенсионер относится к категории семей, которым социальные услуги оказываются бесплатно.

"Коллеги Вас ознакомили с перечнем услуг, но я так понимаю, Вы нуждаетесь в оказании услуг за пределами квартиры. Конечно, мы Вам поможем. Кроме этого, Вы озвучивали проблему по оплате ипотеки за квартиру, мы сейчас решаем вопрос о выделении вам единовременного социального пособия", - отметила она.

Также пенсионер пожаловался, что оплачивает капремонт своевременно, но в квитанциях постоянно идет пеня. И.о. министра попросила коллег разобраться в начислениях.

Мужчине представили социального работника, которая будет вести семью и оказывать все необходимые услуги.