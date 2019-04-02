02 Апреля 2019
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"Очень сырое и необдуманное предложение": эксперты туротрасли раскритиковали идею Минфина о гостиничном сборе

Эксперты туротрасли раскритиковали идею Минфина России, который предложил заменить курортный сбор гостиничным.
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Напомним, ранее был опубликован проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс: согласно инициативе Минфина, с 2023 года вместо курортного может быть введен гостиничный сбор. Планируется, что плательщиками будут организации и физические лица, которые осуществляют "деятельность по предоставлению гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания физических лиц в гостиницах и иных средствах размещения". Ставка сбора не может превышать 100 рублей в день за одного человека, проживающего в гостинице.

Как считает исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, сама идея гостиничного сбора мало обсуждалась с представителями отрасли.

"На мой взгляд, это очень сырое и необдуманное предложение, не прошедшее достаточных консультаций с профессиональным сообществом, как с гостиничным, так и с туристическим. Не вполне понятны цели его достижения и на что планируется, по мнению авторов, направить этот налог", - сообщил Накануне.RU Михаил Мальцев.

Он добавил, что не так давно прошло совещание с его участием, где обсуждался курортный сбор. На мероприятии присутствовали члены Правительства РФ.

пляж отдых отпуск море курорт(2018)|Фото: Накануне.ru

"Напомню, что вводился он в нескольких регионах в качестве эксперимента, и результаты не дали положительного эффекта. Отдельные субъекты вообще "заморозили" его, где-то этот сбор имеет символические значение. Основная проблема - стоимость его администрирования, то есть он экономически не выгоден. Если даже отбросить моменты, на что его тратить, на что законно и целесообразно - мы не берем в расчет то, что на объем собранных средств сложно что-то создать. Мы не берем в расчет справедливость и способно ли это притормозить развитие отрасли. Все это дискуссионные вопросы, но даже до них очередь не дошла, потому что он неэффективен сугубо экономически. Сумма, потраченная на администрирование, не покрывается суммой собранных средств", - рассказал Мальцев.

Как отметил исполнительный директор УАТ, что касается гостиничной сферы, то не вполне понятна целесообразность.

"Можно допустить введение такого сбора в будущем, но необходимо ограничить географически - например, Москва и Санкт-Петербург, или центральная Россия. Пока по поводу курортного сбора результат официально не подводился, но неофициально, в профессиональной среде, он не признается успешным. Исходя из этого, можно рекомендовать, чтобы подобные вещи проходили более тщательные обсуждения с привлечением профессионального сообщества, чтобы целесообразность таких шагов была очевидна. В данном вопросе она неочевидна", - заключил эксперт.

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"Очень сырое и необдуманное предложение": эксперты туротрасли раскритиковали идею Минфина о гостиничном сборе

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Теги: гостиничный сбор, налоги, Минфин



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