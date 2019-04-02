02 Апреля 2019
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Армия и ВПК В России За рубежом

Китайские СМИ: Россия хочет продать Су-57 на экспорт из-за отсутствия крупных заказов для своих ВВС

Новость о возможном приобретении Китаем российских истребителей пятого поколения Су-57 вызвала большой ажиотаж в китайских СМИ. Авторы неофициального издания КПК Global Times назвали само обсуждение этого вопроса "показателем тесного стратегического сотрудничества между двумя странами".
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По данным Global Times, согласие на экспорт Су-57 в КНР президент России Владимир Путин может дать в течение нескольких недель. Директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов напомнил, что КНР уже закупила 24 российских истребителей Су-35. В последующие два года, по мнению российского чиновника, Пекин может закупить либо дополнительную партию Су-35, либо начать приобретение Су-57.

Су-35 ВВС НОАК совершили вылет над Южно-Китайским морем(2018)|Фото: http://kj.81.cn

Хотя китайские аналитики начинают убеждаться в боевых возможностях Су-57, существуют сомнения относительно того, способна ли эта машина быть интегрирована в систему ВВС НОАК, ведь в Поднебесной уже разработан собственный истребитель пятого поколения J-20. В то же время Индия, по мнению китайских экспертов, действительно может стать покупателем Су-57, так как собственного истребителя пятого поколения у неё нет и она не разработает его самостоятельно в ближайшее время.

Китайский истребитель пятого поколения "Цзянь-20"(2018)|Фото: http://news.ifeng.com

Напомним, однако, что в Индии Су-57 подвергли критике, сочтя, что российская машина почти по всем параметрам уступает американским F-22 и F-35. А по мнению вице-президента Академии геополитических проблем, полковника ВВС Владимира Анохина, информация об успехах китайского проекта может быть лишь средством торга, а Китай по-прежнему заинтересован в приобретении новейшей российской техники, чтобы изучить и скопировать технологии.

В китайской прессе можно встретить и сведения, согласно которым Минобороны РФ намеревалось закупить для своих нужд лишь дюжину Су-57 к 2025 г. Из этого делается вывод, что, возможно, выход на международный рынок является способом поддержать проект в отсутствие крупных закупок для нужд российской армии.

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Китайские СМИ: Россия хочет продать Су-57 на экспорт из-за отсутствия крупных заказов для своих ВВС

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Теги: Китай, ВВС, НОАК, СУ-57



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