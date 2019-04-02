Стоимость Конгресс-центра в Екатеринбурге увеличилась до 10 миллиардов

Стоимость строительство Конгресс-центра в Екатеринбурге увеличилась в несколько раз. Ранее сооружение оценивалось в 4 млрд. руб. На сегодняшний день его цена 9,6 млрд.руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Текущая экспертиза пройдена, подписано дополнительное соглашение к контракту с АО "Уральский выставочный центр", цена строительства составляет 9,6 млрд рублей. Источники финансирования - бюджет Свердловской области и кредитные ресурсы Сбербанка", - сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Урал" генеральный директор компании-застройщика "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев.

Многофункциональному центру предстоит принять Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 уже в июле текущего года.

"Нет никаких сомнений в том, что Конгресс-центр после завершения строительства станет одним из лучших в стране и даже за ее пределами", - подчеркнул вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

Он добавил, что еще на этапе проектирования объекта удалось максимально учесть требования Росконгресса, что позволит включить комплекс в реестр площадок, способных принимать мероприятия самого высокого уровня.

Напомним, что общая площадь здания - 41,6 тыс. кв.м, этажность - четыре наземных и один подвальный этаж. Для общественных выставочных форумов предусмотрены 15 конференц-залов и 26 переговорных, комплексы общественного питания и ресторанный двор. Основной многофункциональный зал будет вмещать 5 тыс. человек. Его особенность в том, что он "трансформируется" под любое мероприятие - деловое, развлекательное, спортивное. Сооружение позволит проводить концерты с участием мировых звезд.