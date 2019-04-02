Воронежский губернатор потребовал эффективно распоряжаться средствами дорожного фонда

Главной темой еженедельного оперативного совещания у губернатора Воронежской области, состоявшегося накануне, был вопрос о подготовке к весенне-летнему периоду эксплуатации автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, передает корреспондент Накануне.RU.

Всего в 2019 году в регионе будет отремонтировано дорог в 2,8 раза больше показателя прошлого года – 490 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 306 км из которых в рамках реализации национального проекта «Безопасные и Качественные Автомобильные Дороги», 84 км – в рамках реализации ранее заключенных государственных контрактов и еще не менее 100 км – в рамках содержания региональной сети автомобильных дорог. На указанные цели предусмотрено порядка 4,45 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Как рассказал руководитель департамента дорожной деятельности области Максим Оськин, размер дорожного фонда Воронежской области в 2019 году составляет 14,9 млрд. рублей. На сегодняшний день уже выполнены работы по устранению локальных разрушений на 315 участках общей площадью 29,9 тысяч м2. Проведены конкурсные процедуры определения подрядчиков на основные объемы ремонтно-восстановительных мероприятий, заключены государственные контракты на ремонт региональных дорог. Поставки асфальтобетонных смесей планируются 16-ю организациями (25 асфальтобетонных заводов), а также 6 битумно-эмульсионными установками. Специалистами департамента с участием подрядчиков проводятся совместные лабораторные испытания планируемых к применению материалов и асфальтобетонных смесей для последующего согласования их составов.Уже комиссионно проверено 13 предприятий из 16. На 5 из проверенных ведутся работы по устранению выявленных недостатков, касающихся качества подбора составов асфальтобетонных смесей и технологического оборудования для их выпуска.

В рамках программы обновления парка дорожно-ремонтной и дорожно-эксплуатационной техники за прошедший год подрядными организациями приобретено 34 единицы специализированной техники (асфальтоукладчики, катки дорожные, автогрейдеры, автогудронаторы, ресайклеры, цементораспределители и т.д.) и более 40 средств малой механизации (косилки, установки для ямочного ремонта, оборудование для мойки ограждений, навесные мульчеры и др.).

Максим Оськин сообщил, что в этом году будут смонтированы и запущены в эксплуатацию первые три пункта весового габаритного контроля транспортных средств, работающие в автоматическом режиме. Начали работу три передвижных поста весового контроля, принадлежащие департаменту, и три комплекса Ространснадзора, которые могут осуществлять свои функции на всех дорогах региона, вне зависимости от их принадлежности.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поставил задачу эффективно расходовать средства дорожного фонда. "Почти 15 миллиардов – это сумма огромная, у нас такой не было в последние годы точно. Нам нужно эффективно распорядиться этими средствами. Давайте с подрядчиками договоримся, чтобы они заблаговременно заготавливали строительные материалы, а не в пик покупали, когда цены могут начать расти. Безусловно, инертный материал мы должны закупать у наших производителей. Необходимо проконтролировать сроки и качество нанесения дорожной разметки. К началу июня все должно быть закончено. По весовому контролю тоже тема правильная, я бы еще одним моментом дополнил: у нас начнется уже фактически в апреле активная фаза реконструкции взлетно-посадочной полосы на ВАСО. Через город поедут автомобили, вывозя отходы с предприятия и завозя материалы. Если предприятие само устанавливает весогабаритный контроль на въезде, мы должны с ними синхронизировать свою работу и не допускать перегруза", - сказал глава региона.

Он также поручил поощрить сотрудников ВАСО, принимавших участие в разработке самолета Ил-112В, который в минувшую субботу успешно совершил свой первый полет. "Знаменательно, что первый полет самолета состоялся в 125 годовщину со дня рождения Ильюшина Сергея Владимировича. Самолет имеет неплохие предпосылки к тому, чтобы стать серийным. Мы готовы всячески поддерживать эти процессы. Нужно будет отметить тех, кто активное участие принимал в производстве первой машины, подготовке ее к испытаниям", - сказал Александр Гусев.