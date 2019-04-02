Директора коммунальной организации подозревают в даче взятки главе Чебаркуля

В Чебаркуле директора ООО "Городское коммунальное хозяйство" Евгения Бородина подозревают в даче взятки и присвоении денежных средств, сообщилив пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2016 году подозреваемый передал взятку главе Чебаркуля в виде услуг неимущественного характера на сумму более 50 тыс. рублей за передачу объектов муниципальной собственности. Кроме того, как считает следствие, он в этом же году присвоил более 1,1 млн руб. средств ООО "Чебаркульгорводоканал". Деньги были переведены на счета коммерческой организации его родственника.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Напомним, главу Чебаркуля Сергея Ковригина обвиняют в получении взятки. 1 марта чиновник был задержан. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, по версии следствия, в 2016 году Ковригин получил взятку в размере более 50 тыс. руб. в виде услуг неимущественного характера от представителя коммерческой организации. За это организации были переданы объекты муниципальной собственности. Сейчас Ковригин находится под стражей.