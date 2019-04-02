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Месси заработал за сезон больше всех среди футболистов мира

Французское издание "France Football" назвало пятерку самых высокооплачиваемых футболистов мира в сезоне 2018/19.

Самым высокооплачиваемым футболистом в рейтинге стал форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси. По информации издания аргентинец зарабатывает более 7 млн евро в месяц (около 130 млн евро в год).

Стоит отметить, что рейтинг создан на основе информации журнала не только о зарплатах спортсменов в клубах, но и о бонусах и прочих доходах.

На второй позиции расположился нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Португалец получает около 113 млн в год, что больше на 10 млн евро, чем во время его выступлений в мадридском "Реале".

Топ-3 замкнул нападающий французского "ПСЖ" Неймар. Доход бразильца оценивается в 91,5 млн.

Следом расположились игрок атаки испанского "Атлетико" Антуан Гризманн с 44 млн и форвард "Реала" Гарет Бэйл с 40,2 млн.

Отметим, что список самых высокооплачиваемых тренеров этого сезона, по версии авторитетного издания, возглавил также аргентинец.

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Месси заработал за сезон больше всех среди футболистов мира

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Теги: футболисты, зарплаты, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар, Антуан Гризманн, Гарет Бэйл



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