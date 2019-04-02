02 Апреля 2019
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Общество Курганская область

Сотрудники Сбербанка в Кургане спасли деньги клиента

Сотрудники Сбербанка в Кургане спасли деньги клиента. В офис кредитной организации в Заозерном микрорайоне обратилась женщина, которая планировала отправить денежный перевод на крупную сумму. Однако сотрудникам банка показалось подозрительным, что постоянная клиентка офиса с трудом прочитала фамилию получателя и не смогла ответить на уточняющие вопросы. Женщине порекомендовали не торопиться с переводом и стали выяснять подробности.

Оказалось, клиентке Сбербанка сообщили по телефону, что ей по решению суда полагается 500 тыс. руб. в качестве возмещения после неудачной попытки приобретения косметики. Однако для получения средств ей необходимо внести некую сумму залога, которая будет храниться в ячейке до завершения оформления документов.

Женщину подкупило, что ей звонили не только сотрудники мнимого банка, но и "представители прокуратуры". При этом ссылались на близкую ей ситуацию.

После общения с настоящими сотрудниками банка клиентка и сама поняла, что чуть не попалась на уловки нечестных людей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Курганского отделения Сбербанка.

Сейчас проводится проверка службой безопасности Сбербанка, затем данные будут переданы полиции. Специалисты Сбербанка рекомендуют обязательно перепроверять все звонки из организаций, по телефонам, которые указаны на их официальных сайтах, особенно если планируется оплата услуг или перевод денег.

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Сотрудники Сбербанка в Кургане спасли деньги клиента

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Теги: деньги, Сбербанк, мошенники, Курган, перевод



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